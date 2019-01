Politie onderzoekt vechtpartij tussen groep transmigranten en 44-jarige man na discussie Mathias Mariën

22 januari 2019

15u11 0 Brugge De politie is een onderzoek gestart naar een vechtpartij tussen een groep transmigranten en een 44-jarige man in Zeebrugge.

Zaterdagavond even na 22 uur kwam het in de Kustlaan tot een discussie tussen de 44-jarige man en enkele transmigranten. De veertiger dacht dat het groepje iets te maken had met een inbraak, waarna het tot een woordenwisseling kwam. Op dat moment kwamen steeds meer transmigranten opdagen, waarna het tot een vechtpartij kwam. De 44-jarige man kreeg enkele rake klappen, tot de groep transmigranten het op een lopen zette. De scheepvaartpolitie en politie van Blankenberge kwamen nog ter plaatse en konden een handvol verdachten oppakken. Ze werden bestuurlijk aangehouden, maar konden niet gelinkt worden aan de vechtpartij zelf. Het slachtoffer diende klacht in en liep gelukkig enkel lichte verwondingen op. Het onderzoek naar de feiten is nog volop lopende. Bij de Brugse politie bevestigen ze het onderzoek, maar kunnen ze niet meer details kwijt. “In het belang van het onderzoek communiceren we niet over de feiten”, zegt de woordvoerster.