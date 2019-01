Politie onderzoekt schietpartij op garagepoort: motief blijft onduidelijk MMB

06u40 0 Brugge De Brugse politie is een onderzoek gestart naar een schietpartij langs de Vaartstraat in Sint-Pieters. Een garagepoort werd er zondagnacht zeven keer beschoten. Naar de daders of het motief is het voorlopig gissen. Er raakte niemand gewond.

De politie en het parket waren maandag lange tijd in de weer met een sporenonderzoek en ondervroegen ook de buurt. Veel konden de buren echter niet kwijt, behalve dat ze in de loop van zondagnacht enkele luide knallen hoorden. Bij de Brugse politie bevestigen ze de schietpartij, maar willen ze verder niks kwijt in het belang van het onderzoek. Het was de bewoner zelf die de kogelinslagen opmerkte. Hij was op het moment van de feiten niet thuis. De schade door de kogels bleef gelukkig wel beperkt tot het materiële. Het onderzoek naar de dader(s) loopt nu volop verder. Er wordt ook bekeken of de bewoners zelf eventuele vijanden hebben. Op dit moment blijft het motief echter onduidelijk.