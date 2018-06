Politie onderzoekt sabotage Triatlon 27 juni 2018

02u46 0 Brugge De politie onderzoekt een poging tot sabotage van de Triatlon van Brugge afgelopen weekend. Vandalen hadden voor de start duimspijkers gestrooid op de plaats waar de zwemmers uit het water kwamen en de rubberen matten besmeurd met frituurolie. "Levensgevaarlijk", foetert organisator Patrick Alderweireldt.

De twaalfde editie van de Triatlon van Brugge heeft een hobbelige aanloop gekend. De organisatie is niet te spreken over het vandalisme en alarmeerde de politie. Daar bevestigen ze dat er een onderzoek loopt naar de sabotage. "Wie dit gedaan heeft, beseft niet welke gevolgen dit had kunnen hebben", zegt Patrick Alderweireldt. Niet alleen strooiden de daders dikke duimspijkers op de plaats waar de zwemmers uit de Reien zouden komen langs de Potterierei, ze gooiden ook liters frituurolie over de rubberen matten, waardoor die er spekglad bij lagen. Ook enkele spandoeken langs het parcours werden vernield.





De start van de Triatlon is uiteindelijk niet in het gedrang gekomen. De organisatie kon tijdig ingrijpen en zo de veiligheid van de triatleten garanderen. Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat de Brugse Triatlon krijgt af te rekenen met vandalenstreken. Ook vorig jaar was dat het geval. "Ik begrijp dat mensen het moeilijk kunnen hebben met zo'n organisatie in de binnenstad, maar zoiets doen valt toch te betreuren", besluit Alderweireldt. (MMB)