Politie kreunt onder toevloed transmigranten 04 april 2018

02u42 0 Brugge In West-Vlaanderen zijn de laatste weken liefst 800 transmigranten aangetroffen op de snelwegparkings en in de haven van Zeebrugge.

Sinds het begin van dit jaar waren dat er 1.233: twee keer meer als in 2016. Voor de politiediensten is de toevloed stilaan onhoudbaar.





"De administratieve afhandeling van de arrestaties duurt lang en is tijdrovend", zegt procureur Frank Demeester van het Brugs parket. "Tegelijkertijd zou er heel wat gerechtelijke informatie kunnen verzameld worden, maar die kans wordt meestal gemist."





Centraal afhandelingspunt

Frank Demeester lanceert daarom nog maar eens het idee van een centraal afhandelingspunt, waar alle opgepakte transmigranten naartoe kunnen gebracht worden.





Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) geeft echter de voorkeur aan mobiele afhandelingsteams die bijspringen vanuit Brussel.