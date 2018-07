Politie haalt weer nachtelijke zwemmers uit water 25 juli 2018

02u26 0 Brugge De aanhoudende warmte blijft voor nachtelijke zwemmers zorgen in de Brugse Reien én het kanaal Gent-Oostende. De Brugse politie haalde maandagnacht opnieuw twee groepen jongeren uit het water. "Aan de Coupure zijn er bovendien meldingen van geluidsoverlast door muziek die 's nachts wordt afgespeeld. We vragen iedereen nogmaals de regels te respecteren", zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Wie afkoeling zoekt voor de loden hitte, is in de Brugse wateren aan het verkeerde adres. De politie benadrukt nogmaals de gevaren. Zo waren er maandagnacht jongeren die van de hoge fietsersbrug over het kanaal sprongen ter hoogte van Bombardier.





Levensgevaarlijk

"Levensgevaarlijk. Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat we daar jongeren uit het water moeten halen", vertelt Lien Depoorter.





Eenzelfde verhaal aan de Coupure. Ook daar moest de politie vorige nacht ingrijpen. Buurtbewoners hadden last van de muziek die werd gespeeld langs het water en verwittigden de politie. Die kon drie jongeren klissen die net een nachtelijke zwempartij achter de rug hadden. Ze kregen een fikse uitbrander en de uitdrukkelijke vraag om de regels te respecteren.





Enkel in het weekend is het toegestaan onder toezicht én binnen de toegelaten zone en uren.





Openbare barbecue

Ondertussen blijft het wél nog mogelijk om de openbare barbecue in het baron Ruzettepark - de enige op Brugs grondgebied - te gebruiken. "Het klopt dat we de voorbije dagen enkele vragen kregen daarover. Momenteel is het nog toegelaten. Al vragen we natuurlijk om voorzichtig om te gaan met het vuur. Het is en blijft zeer droog", besluit Lien Depoorter. (MMB)