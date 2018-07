Politie haalt illegalen uit duinen EXTRA MAATREGELEN AANGEKONDIGD IN STRIJD TEGEN OVERLAST MATHIAS MARIËN

02u37 0 Brugge De politie van Brugge heeft gisteren een grote controleactie gehouden in de duinen van Zeebrugge. Een handvol transmigranten kon uit de struiken gehaald worden. Ondertussen loopt ook een onderzoek naar een massale vechtpartij onder transmigranten in diezelfde duinen waarbij sprake was van messen.

Gisteren kon u in deze krant al lezen hoe de problematiek met transmigranten in Zeebrugge de voorbije dagen opnieuw sterk toeneemt. Behalve het grote aantal inbraken is ook de zichtbare aanwezigheid van transmigranten in het straatbeeld een doorn in het oog van de lokale bevolking. Volgens onze informatie zijn er echter ook onderling problemen bij de illegalen.





Vechtpartij

Zo is de politie van Brugge een onderzoek gestart naar een massale vechtpartij zondagavond in de duinen. Een transmigrant stapte toen zelf naar de politie met de melding dat een twintigtal mannen onderling slaags was geraakt. Daarbij zouden ook messen gebruikt zijn. Bij het parket van Brugge bevestigen ze de zaak. "De melder had zelf snijwonden aan de pols en werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis", zegt procureur Frank Demeester. De vechtersbazen zelf konden niet meer aangetroffen worden.





Slaapzakken

Ondertussen kondigt de Brugse politie verschillende maatregelen aan om de overlast tegen te gaan. Zo was er gisterenmiddag opnieuw een grote controleactie op plaatsen waar transmigranten zich traditioneel verstoppen. In de 'Fonteintjes' - het duinengebied - ging de politie met een tiental manschappen en twee honden de struiken in. Ze konden een handvol illegalen klissen. Zij werden afgevoerd naar het commissariaat. De Dienst Vreemdelingenzaken zal verder moeten beslissen over hun lot. In de duinen zelf lagen ook heel wat slaapzakken, schoenen, kousen en afval. De komende weken zal de zichtbare aanwezigheid van de politie bovendien verhoogd worden. Geen overbodige luxe, zo blijkt. Maandagnacht werd namelijk opnieuw ingebroken in een wagen langs het Duinenpad. "Maar nogmaals: we kunnen niet met zekerheid zeggen dat de aanhoudende inbraken het werk zijn van transmigranten. Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.





Wat er dan juist verandert? Concreet worden de patrouilles in de Strandwijk opgedreven. Op de Zeedijk zullen extra voetpatrouilles te zien zijn. Simpel gezegd: meer blauw op straat. In Zeebrugge gingen de voorbije dagen ook al enkele bezorgde inwoners zelf op patrouille 's nachts. De politie raadt dit af en vraagt om het heft niet in eigen handen te nemen.





Ook opvallend: het politiekantoor van Zeebrugge verhuist nog tot eind augustus naar het badengebouw op de Zeedijk. Al heeft die laatste maatregel minder te maken met de aanwezigheid van transmigranten, zegt de politie. "Tijdens de drukke zomermaanden zijn er nu eenmaal veel meer toeristen en inwoners aan zee. Het is een extra service naar die mensen", aldus woordvoerster Lien Depoorter.