Politie geeft tips na tien inbraken in één weekend 20 november 2018

De Brugse politie roept de bewoners van Assebroek op om zelf extra waakzaam te zijn.





Aanleiding is de reeks inbraken van afgelopen weekend. Aanvankelijk was er sprake van zeven inbraken, maar dat blijken er nu uiteindelijk tien te zien. Het ging onder meer om de Daverlostraat, Astridlaan, Prinses Lilianelaan en Bergjesbos. "Wie verdachte gedragingen opmerkt, belt best naar de politie op 101 of 050/44.88.44. Inwoners checken ook best onze website www.politiebrugge.be/preventie voor meer tips hoe je inbraken en diefstallen kan voorkomen", zegt woordvoerster Lien Depoorter. Er bestaat ook een mogelijkheid om een gratis preventieadviseur aan huis te laten komen. Die info is eveneens terug te vinden op de website of bij de lokale politie. Uiteraard houdt ook de politie zelf een oogje in het zeil. (MMB)