Politie extra waakzaam na reeks inbraken 10 november 2018

De politie van Brugge zal de komende periode extra waakzaam zijn nadat deze week in enkele dagen tijd tot acht keer toe werd ingebroken in de omgeving van de Astridlaan in Assebroek.





Uitzonderlijk is de plotse stijging van het aantal inbraken echter niet. "Het is een typisch fenomeen voor deze periode van het jaar", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. De korte dagen zijn voor dievenbendes vaak het signaal om op pad te gaan. De politie zal in de buurt rond Assebroek en Sint-Kruis alvast een extra oogje in het zeil houden. Ook de bewoners zelf kunnen trouwens een bijdrage leveren. Het huis een bewoonde indruk geven én alle deuren goed sluiten, is vaak al een sterk afschrikmiddel. De politie onderzoekt nu of de inbraken aan elkaar kunnen gelinkt worden. Ook de omvang van de buit moet nog verder bekeken worden. Verdachte handelingen kunnen steeds gemeld worden bij de politie. (MMB)