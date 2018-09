Politie en parket op zoek naar Nederlandse moordverdachte 06 september 2018

Politie en parket zijn op zoek naar een 51-jarige Nederlander die een maand geleden een 60-jarige man zou doodgeschoten hebben in Delft. Op beelden van de reconstructie van de schietpartij in het Nederlandse programma Opsporing Verzocht is te zien hoe de vermoedelijke dader wegrijdt op een motor. Hij droeg een helm en had een leren gilet aan met daarop het embleem van de Hells Angels. De man had meerdere opvallende tatoeages. De Nederlandse recherche vermoedt dat Errol Janssen, alias Mick Van der Laan, zich in België bevindt of heeft bevonden. Mogelijk is of was hij ook in West-Vlaanderen. Het Brugse parket weigert verdere commentaar op de zaak. Wie meent de Nederlander Errol Janssen gezien te hebben, wordt gevraagd dat te melden. Je kan contact opnemen met de speurders op het gratis telefoonnummer 0800/30.300. (SDVO)