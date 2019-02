Politie controleert havenarbeiders op druggebruik: één op de acht test positief Mathias Mariën

01 februari 2019

12u06 0 Brugge Donderdagmiddag hield de lokale politie Brugge samen met de federale scheepvaart- en wegpolitie en de douane een controleactie in de haven van Zeebrugge. Onder de noemer PORTUS vond er een controle plaats rond druggebruik in het verkeer bij havenarbeiders.

De focus lag op het woon-werkverkeer en het besturen van een voertuig tijdens de diensturen. Een controleactie die ook tijdens deze tiende editie weer nodig bleek. Dat blijkt alvast uit de resultaten. Van de 41 bestuurders bleken er 22 in aanraking te zijn geweest met drugs. “Dat betekent echter niet dat het om 22 gebruikers gaat. Drugs kan bijvoorbeeld kleven op geld of aan het stuur van een wagen. Vooral in havengebied worden auto’s vaak gewisseld. We werken met een “swap”, een soort staalafname, en een checklist. Vooral die swap heeft gezorgd voor dat hoge cijfer.”, duidt Lien Depoorter van de Brugse politie. Uit verdere controle bleek dat vijf daarvan effectief drugs hadden genomen.Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken. De politie stelde tijdens de controle, die tweemaal per jaar plaatsvindt, ook nog enkele andere inbreuken vast.