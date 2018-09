Politie controleert 'Cheeky Green Boys' op Bengaals vuur 06 september 2018

02u31 0 Brugge De Brugse politie heeft afgelopen weekend extra mensen en zelfs een helikopter ingezet voor de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent. Reden was het verhoogde risicogehalte van de wedstrijd, maar de politie controleerde tegelijk ook leden van de 'Cheeky Green Boys' op Bengaals vuurwerk.

"De wedstrijd tussen Cercle en AA Gent was voor ons een middelmatige risicowedstrijd", verduidelijkt de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel. "Achteraf gezien was de inzet van een helikopter eigenlijk overdreven. We zullen bij gelijkaardige matchen in de toekomst dan ook geen helikopter meer inzetten. Tenzij het natuurlijk over wedstrijden tegen ploegen als Beerschot of Antwerp gaat, dan nemen we geen risico's." De politie maakte van de gelegenheid gebruik om de zogenaamde 'Cheeky Green Boys' te controleren aan de ingangen van het Jan Breydelstadion. Het gaat om een dertigtal jonge Cercle-supporters die vorig seizoen af en toe amok maakte. Vaak kwam er toen ook Bengaals vuurwerk aan te pas. Daarom besloot de politie deze keer om die groep jongeren specifiek te controleren.





In het begin ingrijpen

"Het gedrag van die groep supporters verbaasde ons, want wat we gezien hebben, matchte niet met het klassieke beeld van Cercle en Cercle-supporters. Ook nu hadden enkele leden van die groep pyrotechnisch materiaal op zak. We wilden van in het begin ingrijpen en ervoor zorgen dat ze de match niet verziekten." De overkoepelende supportersfederatie van Cercle Brugge heeft begrip voor de controles. "Die jonge gasten moeten aan banden worden gelegd", zegt voorzitster Anita Van Osselaer. "Sowieso zal er overleg komen tussen de oudere en jongere supporters. We willen immers niet dat alle Cercle-supporters over dezelfde kam geschoren worden", besluit de voorzitster. (SDVO)