Politie Brugge in rouw na overlijden geliefde collega en papa van jonge tweeling Mathias Mariën

08 april 2019

19u06 2 Brugge De politiezone Brugge is in diepe rouw na het overlijden van inspecteur Geoffrey Vanmullem (44). De man uit Blankenberge overleed afgelopen vrijdag aan een slepende ziekte. De man laat een vrouw en twee jonge dochters na.

“Het is met veel spijt in het hart dat we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega”, reageert het Brugs politiekorps. “Geoffrey startte bij de lokale politie Brugge in 2015 en ging als inspecteur aan de slag bij TOOP, de dienst die gedetineerden bewaakt en overbrengt naar de gevangenis of rechtbank.” Daar was hij onder medewerkers van de rechtbank, collega’s en volgers van rechtszaken een graag gezien figuur. Binnenkort zou Geoffrey starten als wijkinspecteur in het centrum. “Hij was dan ook vastberaden om zijn ziekte, die hem sinds oktober 2018 thuis hield, alsnog te overwinnen, maar het heeft niet mogen zijn”, zegt de politiezone. “We wensen zijn echtgenote en zijn tweeling dochtertjes Eline en Emma veel sterkte en moed toe. Ook het allerbeste aan de familie, vrienden en collega’s.”

Voor zijn periode in Brugge was de veertiger aan de slag bij de politie in Blankenberge. Hij was ook een geliefd lid van de duikersclub ‘Barracuda’s’. Vrienden en familie nemen op zaterdag 13 april voor een laatste keer afscheid tijdens de uitvaart. Er wordt gevraagd geen bloemen of kransen te geven. In de plaats verkiezen zijn nabestaanden een donatie aan de kankerliga.