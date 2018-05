Politie bevrijdt hond uit snikhete wagen 08 mei 2018

De politie van Brugge heeft afgelopen weekend een hond bevrijd uit een wagen langs de Guido Gezellelaan. Enkele passanten zagen het dier al een tijdlang zitten in het snikhete voertuig en verwittigden de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen besloot de politie de viervoeter zelf te bevrijden om erger te voorkomen.





Waarschijnlijk zat de hond al enkele uren te wachten in de wagen. Opmerkelijk genoeg duurde het na de tussenkomst van de politie nóg uren voor de eigenaars zich kwamen melden. Hun voertuig werd getakeld.





De politie roept alle eigenaars nogmaals op om hun dier, zeker bij warme temperaturen, niet alleen achter te laten in een wagen. De binnentemperatuur stijgt vliegensvlug, met mogelijk fatale afloop voor de dieren. (MMB)