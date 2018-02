Politicoloog: "Geen goed begin van campagne" 20 februari 2018

Politicoloog Herwig Reynaert (UGent) bekijkt de farce bij CD&V vanaf de zijlijn. "CD&V belandt, onverwacht, in dezelfde discussie als N-VA een paar maanden geleden", analyseert hij. "De twist binnen N-VA is misschien al een beetje weggeëbd, die van CD&V is vers. Als politicoloog juich ik het toe dat er open gecommuniceerd wordt over gemaakte afspraken voor de verkiezingen, maar puur politiek gezien is dit geen handige manier en levert het geen voordeel op. De kiezer voelt zich zo al meteen buitenspel gezet. Eigenlijk stoot CD&V zich voor een tweede keer aan dezelfde steen. Ook in 2012 werd een foute strategie (Dirk De fauw als lijsttrekker in plaats van toenmalig burgemeester Patrick Moenaert, red.) hen fataal. Ruzie maken wordt doorgaans niet beloond door de kiezer."





Reynaert ziet er ook de hand van Renaat Landuyt in. "Hij heeft er met zijn uitspraak een burgemeestersverkiezing van gemaakt en mogelijk profiteert hij van de onhandige manier van communiceren bij CD&V. Ook een gekende politica als Mercedes Van Volcem kan hier profijt uit halen. Al heeft CD&V nog tijd om de situatie recht te trekken. Het is in elk geval geen goed begin van de campagne." (BHT





