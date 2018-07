Pol VDD (N-VA): "Steek duim op voor vuilnisophalers" 28 juli 2018

02u47 0

Kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche (N-VA) roept via sociale media op om extra respect te tonen voor de vuilnisophalers in Brugge.





Hij lanceert daarbij meteen een voorstel: de duimactie.





"Iedereen is bezig over het drukkend warme weer. Begrijpelijk. Maar als ik deze week de vuilnisophalers van 's ochtends vroeg zie sleuren, hijsen en hangen aan de onwelriekende laadbak, dan weet ik wel wie écht zou mogen klagen. Iedereen zou hen dankbaar moeten zijn voor hun harde werk", aldus VDD. "Vandaar mijn voorstel: steek voortaan, wanneer je die mannen tegenkomt of voorbijsteekt, je duim omhoog. Zij houden namelijk de mooiste stad van Vlaanderen proper. Dat verdient respect." Wie het eens is met Pol VDD, weet de komende tijd dus wat te doen. (MMB)