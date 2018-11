Pol Van Den Driessche wordt geen fractieleider 29 november 2018

02u25 0

Senator Pol Van Den Driessche zal geen fractieleider zijn wanneer hij vanaf 1 januari in de gemeenteraad zal zetelen. Dat is opmerkelijk, want meestal wordt die taak waargenomen door de lijsttrekker of meest populaire politicus van de partij. De functie zal waargenomen worden door huidig raadslid Geert Van Tieghem, die ook nu al fractieleider is. "Ik heb de beslissing zelf genomen", zegt PVDD. "Door mijn drukke agenda in Brussel vind ik dat ik het niet kan maken tegenover mijn partijgenoot om die functie af te nemen. Bovendien doet Geert dat heel goed." (BHT)