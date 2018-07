Pol Van Den Driessche wil opera in open lucht 19 juli 2018

Een nieuwe zomer, een nieuw ideetje van N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche. Een paar jaar geleden stelde PVDD nog voor om een tennistornooi op de Markt te organiseren én om de Memorial Van Damme naar Brugge te halen. Nu haalt hij zijn inspiratie in de muziek. "Een operafestival in openlucht en binnen een uniek Brugs decor zou een prachtig evenement zijn, met grote aantrekkingskracht en uitstraling", vindt hij. "We lanceren dit aan de vooravond van het succesvolle Vlaanderen Zingt. Het concept van populaire opera bestaat in veel andere historische steden. Met een stevige Brugse inbreng moet dit lukken." Volgens Van Den Driessche is opera een genre dat nog te weinig aan bod komt. "Het stedelijke kasteeldomein Tudor in Sint-Andries zou daar geschikt voor zijn. Midden augustus lijkt een mooie plaats op de Brugse evenementenagenda." (BHT)