Pol Van Den Driessche (N-VA) stopt met nationale politiek Bart Huysentruyt

22 januari 2019

12u11 0 Brugge N-VA-senator Pol Van Den Driessche (59) is geen kandidaat meer tijdens de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei.

Dat laat de Bruggeling weten op zijn Facebookpagina. “Ik wil de vernieuwing bij de West-Vlaamse N-VA alle kansen geven. Daarom zal ik in mei geen kandidaat zijn. Ik blijf achter de schermen actief, als communicatie-adviseur van de partijtop”, zo schrijft hij. Van Den Driessche blijft tot dan wel actief als senator en is uiteraard nog zes jaar gemeenteraadslid in Brugge. “Ik ga straks ook terug enkele uren les geven als gastprofessor in Howest aan buitenlandse studenten die dankzij het Erasmusproject in Brugge studeren.” Dat Van Den Driessche geen kandidaat meer is, blijft een verrassing. In eerdere interviews liet hij immers verstaan dat hij wel nog ambitie had. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verloor Van Den Driessche als kopman van N-VA in Brugge de helft van de zetels. Hij was toen, samen met uittredend burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) de grote verliezer. Wellicht heeft de partij mede daardoor voor verjonging gekozen.