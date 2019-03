Poetsvrouw steelt 200 euro bij dementerende bejaarde (89) JHM

26 maart 2019

Een 27-jarige poetsvrouw uit Brugge staat in de correctionele rechtbank terecht omdat ze geld stal bij een dementerende bejaarde man. J.B. ging bij de man poetsen tussen 1 januari en 28 februari 2017. Toen ontdekte de zoon van de intussen 89-jarige man dat er geld verdwenen was. “Minstens 200 euro maar mogelijks ook meer. Achteraf ontdekten we ook dat er goud weg was maar daarvan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat zij het was”, vertelde de zoon van het slachtoffer in de rechtbank. J.B wordt daarvoor ook niet vervolgd. De jonge vrouw betaalde intussen de helft van het gestolen bedrag terug. De zaak werd uitgesteld naar 18 juni en de advocaat beloofde dat J.B. pogingen zal ondernemen om het resterende saldo te betalen.