Poetsvrouw besteelt huisarts: voor 800 of 23.300 euro? 23 januari 2018

Nadine R., een poetsvrouw van middelbare leeftijd uit Brugge, riskeert 1 jaar cel voor de diefstal van 23.300 euro bij huisarts Pertry in de Kuipersstraat. De feiten dateren van augustus 2016. "Mijn cliënt, zoon van de arts, had 27.000 euro geleend van zijn vader voor verbouwingswerken. Dat geld werd opgeborgen in een kluis in de bureau van de praktijk, maar was plots verdwenen. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de vrouw enkele dagen na de diefstal nog eens 800 euro ontvreemdt. De vrouw wist precies welke sleutel ze nodig had, wat erop wijst dat het niet de eerste keer was", sprak de advocate van de burgerlijke partij.





Het gestolen geld wordt teruggevorderd. Het openbaar ministerie gaat er eveneens van uit dat Nadine R. ook de eerste diefstal pleegde. De beklaagde zelf ontkent. "Ik geef de diefstal van die 800 euro toe, maar dat ander bedrag heb ik niet gestolen. Waarom zou ik nog eens 800 euro willen als ik al eerder 22.500 euro stal? Mevrouw de voorzitter, komt u eens kijken bij mij thuis. Mocht ik zoveel heb hebben gestolen, zou ik niet in een zetel, maar wel in een bed slapen", stelde ze. De rechter sprak van een gebrek aan schuldinzicht. Vonnis op 26 februari. (BBO)