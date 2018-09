Poetsvrouw belooft gestolen 2.000 euro terug te betalen 05 september 2018

Een 35-jarige poetsvrouw uit Brugge kon het gisteren bij de Brugse strafrechter niet droog houden. E.V moest zich verantwoorden omdat ze een tijdlang geld zou hebben gestolen bij een van haar klanten. De klant besefte begin dit jaar dat er om de twee weken geld verdween uit haar portefeuille. Dat gebeurde iedere keer wanneer E.V. kwam poetsen. Op 1 maart besloot de klant een val op te zetten. Ze fotografeerde haar bankbiljetten en liet E.V. poetsen. Toen ze zag dat er opnieuw 95 euro weg was, belde ze de politie. Die vond een briefje van 50 euro bij E.V. De vrouw bekende dat ze al lange tijd stal en ging akkoord om 2.000 euro af te betalen. "In 2007 ben je al tweemaal veroordeeld voor diefstal en zat je drie maanden in de cel. En toch doe je het opnieuw. Leg dat eens uit", wilde de rechter weten. "Ik heb drie kinderen en kom gewoon nooit rond", snikte de vrouw. "Ik zat tien jaar in schuldbemiddeling en moest een auto kopen voor mijn ex. Hij is ermee weg. Ik heb gewoon niets, maar ik wil niet terug naar de cel." Ze riskeert tien maanden gevangenisstraf. De rechter velt een vonnis op 2 oktober. (JHM)