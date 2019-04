PMD-zak van parlementslid niet meegenomen wegens ‘foute verpakking’: “Sticker vertelt niet wat er niet in mag” Bart Huysentruyt

07 april 2019

09u54 0 Brugge De pmd-zak van federaal parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) bleef afgelopen week staan en kreeg een sticker opgekleefd. “Er zit een foute verpakking in, maar ik weet niet wat”, zegt ze.

Bijna iedereen maakte het al eens mee: de ophaaldienst weigerde de blauwe pmd-zak van Annick Lambrecht afgelopen week mee te nemen. De zak kreeg een sticker met daarop de boodschap dat er een foute verpakking in steekt. “In het kader van het milieu is het uiteraard belangrijk dat iedereen goed sorteert en daarbij niet ontmoedigd wordt. Je mag niet gestraft worden voor de minste fout. Ik vind dat mensen beter begeleid en gestimuleerd moeten worden.”

Volgens Lambrecht doet iedereen zijn best: “We kopen met zijn allen speciale zakken en leveren dus ene financiële inspanning voor ons milieu. Wat de blauwe zakken betreft: er zijn zoveel uitzonderingen dat niet iedereen dat begrijpt. Bovendien is de ophaling maar eens om de twee weken. Dat betekent dat je de zak weer twee weken moet binnenhalen. Geen sinecure.”

De politica pleit voor meer uitleg. Een sticker vindt ze geen goed idee. “Als je al ziet dat je de rode sticker moet afscheuren, kom je op een blauwe sticker terecht met een massa informatie over wat er wel in mag. Er staat weer geen extra uitleg bij. Dit is geen goede dienstverlening, zorgt voor ergernis en leidt niet tot beter sorteren. Het is zeker niet de schuld van de moedige huisvuilophalers, wel van het management die veel te ingewikkelde systemen bedenkt.” Lambrecht pleit voor een begeleidend kaartje in de brievenbus waarop met een kruisje aangeduid wordt wat er foutief in de zak zit. “Voordeel is dat je nu weet wat er fout in de zak zit. Het gokken kan stoppen.”

Lambrecht zal de stad Brugge vragen om de afvalintercommunale IVBO te verzoeken om met kleine kaartjes te werken.