Plotse bomensterfte langs Bosdreef 26 juli 2018

02u33 0 Brugge Mysterie langs de Bosdreef tussen Snellegem en het domein Beisbroek in Sint-Andries. Daar is een aantal bomen aan het afsterven. Sommige stammen bladderen af, bij andere bomen hangen de takken bijna tot op de weg.

Over het precieze probleem wordt in het duister getast, al heeft het wellicht te maken met het waterwinningsgebied in de buurt. "Er is duidelijk een probleem", zegt de Brugse schepen van Landbouw Minou Esquenet (CD&V). "We moeten bekijken wat de impact is van het waterwinningsgebied op de omgeving. Mogelijk heeft de droogte van de afgelopen weken daarmee te maken. Er is onlangs een verlenging aangevraagd van de vergunning om water te winnen. Onze diensten zullen die onder de loep nemen, nazien of de correcte debieten daarin opgenomen zijn."





Volgens Kathleen De Schepper van De Watergroep is er geen reden tot ongerustheid. "Sinds de jaren zestig is dit watergebied operationeel. De opgepompte hoeveelheden zijn heel stabiel. Via peilputten wordt dat nauwgezet in de gaten gehouden. Net als de gevolgen voor de omgeving bij het onttrekken van water." Zowel de stad Brugge als de gemeente Jabbeke gaan de komende dagen ter plaatse om de toestand te bekijken. Er worden wellicht maatregelen genomen om het populaire gebied bij wandelaars en fietsers extra te beveiligen, omdat er een gevaar is op vallende takken. (BHT)