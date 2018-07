Plots gaat het hard: Cactus op zaterdag uitverkocht, wel nog zondagtickets 14 juli 2018

Het gaat de laatste dagen nog hard voor de ticketverkoop van Cactusfestival, dat gisteren in het Minnewaterpark van start is gegaan.





Alle kaarten voor vandaag, zaterdag, zijn uitverkocht. Er is wel nog plaats op zondag. De eerste festivaldag verliep uitstekend: heerlijk zomerweer en gesmaakte optredens van onder meer Douglas Firs, Jasper Steverlinck, Triggerfinger en Buffalo Tom (foto). Ook een succes: het openluchtzwembad in het Oasis-gedeelte. Het zwembad mag dit jaar gevuld worden, wat een opsteker is voor de organisatie. Vandaag en morgen wordt het daar genieten.





"We verwachten ook wel wat volk in ons speciale WK-dorp", zegt organisator Patrick Keersebilck, die gisteren erg ontspannen oogde. "Een uur voor de match, dus om 15 uur, kunnen zo'n 1.500 mensen naar de Belgen kijken. Ook de WK-finale zenden we uit: telkens een uur voor tot een uur na de match. Er is een aparte bar voorzien." Op de affiche staan vandaag onder meer Emeli Sandé en Charlotte Gainsbourg. Op zondag is onder meer Goldfrapp één van de hoofdacts.





