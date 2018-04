Plots danst groot en klein 'rueda' op Burg 09 april 2018

In 53 landen over de hele wereld is zaterdag een flashmob gedanst, en in België gebeurde dat onder meer in Gent, Antwerpen en Brugge.





De bedoeling was de rueda, een salsa die je in groep danst, te promoten. Op de Burg brachten de jonge dansers van Salsa de Brujas het mooie spektakel. Enkele koppeltjes vanaf 7 jaar toonden de rueda en ook enkele toeristen deden even mee. Dansleraars Marnix en Carla hebben zich in de rueda gespecialiseerd en namen het voortouw. Zij gaan bijna jaarlijks naar Cuba om er zich in bij te scholen. Even snel als de flashmob was gestart, eindigde de dans onder luid applaus ook weer. (BHT)