De brandweer van Brugge is gisterenvoormiddag uitgerukt naar de Scheepsdalebrug. Daar dreigde een van de plezierboten die er aangemeerd liggen te zinken.





De achtersteven maakte water en dreigde onder te gaan. Het was een passant die de hulpdiensten verwittigde, aangezien niemand aanwezig was op de boot. De brandweer slaagde erin om de achtersteven terug naar boven te krijgen. (JHM)