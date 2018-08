Pleintje krijgt make-over 24 augustus 2018

De heraanleg van het pleintje in de Gustaaf Vermeerschstraat in Brugge is gestart. Alle speeltoestellen worden er weggenomen, net als de houten omheining. Er komen nieuwe speeltoestellen, waaronder een schommel, vierwip, klimtoestel en glijbaan. Voor ouders zijn er een picknicktafel en een papierkorf. Parkeren is er tot eind september wat moeilijker door de werken. (BHT)