Plak eens je favoriete jeugdspeler: Jong Male geeft stickeralbum uit Bart Huysentruyt

28 december 2018

15u19 0 Brugge Jong Male geeft voor het eerst een stickeralbum uit.

Dat wordt ongetwijfeld een collector’s item. De jeugdploegen gingen gewillig op de foto voor het album. De stickers kan je kopen in zakjes van zes stickers voor 1,25 euro per pakje. Ze worden verdeeld bij Proxy Delhaize, bakkerij De Somer, zakenkantoor Vandille en in de cafetaria van Jong Male. De meest vertegenwoordigde ploeg is de U14.