Plafond van nieuwe fietstunnel komt al naar beneden Bart Huysentruyt

27 december 2018

13u06 0 Brugge Vreemde situatie in de recente fiets- en voetgangerstunnel aan de Boeverie in Brugge. Het bouwwerk werd pas eind april van dit jaar geopend, maar vertoont al mankementen. Het plafond hangt naar beneden.

Dat merkte toekomstig gemeenteraadslid An Braem (Vlaams Belang) op. “Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. De passantenfietsbrug wordt frequent gebruikt. Deze voormiddag waren er al zeshonderd fietsers gepasseerd. De oorzaak is waterinsijpeling. Dat was al snel te merken, want er stond al een tijdje een plas water onder de bewuste plek.” Schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a) is op de hoogte van het euvel. “We hebben de aannemer al gewezen op enkele mankementen. Dat er nu ook al een stuk plafond naar beneden komt, wisten we nog niet. Ik zal de nodige stappen ondernemen om de veiligheid daar te garanderen, maar deze situatie kan uiteraard niet blijven duren.”