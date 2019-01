Plafond ingestort in viswinkel op Vismarkt: politie stelt perimeter in Mathias Mariën

17 januari 2019

20u36 0 Brugge Op de Vismarkt in Brugge is donderdagavond even na 19 uur het plafond van viswinkel Ameloot met een flinke dreun naar beneden gekomen. Er raakte niemand gewond.

Daarbij sneuvelden een paar ramen en kreeg de gevel een tik. In de viswinkel zijn momenteel verbouwingswerken aan de gang. Wellicht heeft het plafond het daardoor begeven. De brandweer kwam ter plaatse om de schade op te meten en om te kijken of de gevel nog voldoende stabiel was. Pas bij dageraad zal blijken hoe groot de schade precies is. Niemand raakte gewond. De politie stelde een perimeter in om passanten op afstand te houden.