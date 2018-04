Pizza's met Duvelgist 14 april 2018

Pizza Hut krijgt er een concurrent bij op het Simon Stevinplein, want nog voor de zomer opent Otomat Pizza een nieuwe vestiging op het plein. Het pizzaconcept bestaat al in Antwerpen en Gent en opent deze maand ook in Leuven. In Brugge kiezen ze voor een pand waar vroeger een galerij was gevestigd. Typisch voor Otomat zijn de originele pizzarecepten waarin allerhande elementen van de wereldkeuken verwerkt worden, zoals Indische, Franse en vooral ook Belgische invloeden. Zo kun je er een pizza Tomate Crevettes en een pizza gemaakt van Duvelgist krijgen. De opening zou voor begin juni voorzien zijn. (BHT)