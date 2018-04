Pintje drinken met voetjes in 't water CAFÉ ROOTS BREIDT UIT MET BUITENTERRAS ÉN WATERBAR MATHIAS MARIËN

10 april 2018

02u42 0 Brugge Binnenkort kunnen klanten van café Roots in het gehucht Male een pintje drinken met hun voetjes in het water. Zaakvoerder Mike Staes (44) brengt de oude tijd terug tot leven op een nieuwe locatie. Blikvangers zijn het buitenterras en zwembad dat verbouwd wordt tot waterbar.

Het zonnige terrasjesweer komt net op tijd voor de sympathieke cafébaas uit Male, een gehucht vlak bij Brugge. Wegens groot succes besloot Mike Staes zijn café langs de Lodewijk Van Malestraat te verhuizen naar een nieuwe locatie. Het grote voordeel: de aanwezigheid van een ruim terras mét zwembad waar klanten volop kunnen genieten van een streepje zon, muziek en ambiance. Afgelopen weekend konden de eerste klanten hun voetjes onder de tafels schuiven. Opmerkelijk: de nieuwe locatie van 'Roots' is welgeteld ... één verdieping lager dan voorheen. "Dat maakt het toch makkelijk voor de klanten? Ze blijven de weg vinden, maar moeten geen trappen meer doen", glimlacht Mike Staes.





Het concept van het enige overgebleven café in Male blijft ongewijzigd. Eenmaal binnen - en vanaf nu dus ook buiten - overheerst de nostalgie. Binnenin was het decor al gekend: oude telefoons, schijnbaar versleten zetels, een kinderportret aan de muur, behangpapier uit de jaren stilletjes ... Werkelijk alles doet denken aan de 'goede, oude tijd'. Door de verhuis kan Mike meer klanten ontvangen, maar is er vooral een ruim terras voorzien. Het uitzicht ervan doet de wenkbrauwen fronsen. "Voor een strakke inrichting of lounge moeten de mensen hier inderdaad niet zijn", knipoogt Mike. Eén blik op het terras geeft de man helemaal gelijk. Krakende stoelen, zetels met een eeuwenoud motief, stoffen bekleding van banken en zelfs lampenkappen die zelfs de gemiddelde grootouders ouderwets zouden vinden. Niks doet denken aan een hedendaags zonneterras. En net dát is de sterkte van Roots. "Het succes is groter dan ik ooit durfde dromen", geeft Staes toe. De eerste dagen zat het terras afgeladen vol.





Publiekstrekker

De aanwezige klanten genoten zichtbaar van de unieke indeling van het buitenterras. Jeugd, jonge gezinnen en oudere (ja, zelfs bejaarde) koppels: iedereen voelt er zich meteen thuis. "Het is enorm gezellig", lacht een jonge bende de tanden bloot. Binnenkort komt daar nog een absolute publiekstrekker bij. Het buitenzwembad wordt momenteel volop omgebouwd tot een waterbar waarin de aanwezigen kunnen pootjebaden aan hun tafel. "Een echt zwembad was misschien wat te riskant. Hier worden bij momenten redelijk wat pintjes verzet. We houden het dus veilig", lacht de zaakvoerder. Verder is het aanbod tapas uitgebreid en kunnen ook desserts verorberd worden in het oubollige interieur. Wie het nieuwe terras zelf wil ontdekken, kan terecht langs de Lodewijk Van Malestraat 77. Opgepast: enkel het Jupiler-logo doet vermoeden dat er een café schuilt achter het beautysalon.