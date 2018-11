Pieten blijven zwart in Brugge 13 november 2018

02u24 0 Brugge De Brugse kinderen kijken uit naar zondag 25 november, want dan komt Sinterklaas, samen met een tiental Zwarte Pieten aan in de stad. Dat gebeurt naar goede gewoonte met een toeristenbootje, dat vertrekt langs de Potterierei aan het Grootseminarie en aankomt ter hoogte van de Vismarkt.

Onderweg gooien de Pieten met snoep en zwaait de Sint de kinderen toe. Het parcours is zo goed als autovrij. Nadien trekt het gezelschap naar de Burg, waar onder meer gezongen wordt door het Fiorettikoor. De Sint spreekt er de menigte toe en trekt daarna met de koets naar het Concertgebouw, waar een show van de Gezinsbond de afsluiter vormt van een dag vol plezier voor de kinderen. Net als de voorbije jaren laten ze in Brugge de discussie over de hoeveelheid roet op het gezicht van de Zwarte Pieten aan zich voorbijgaan.





"We willen er geen thema van maken", zegt Ronny Meulemeester van de Gezinsbond. "De ene piet is wat zwarter dan de andere, maar daar liggen de kinderen echt niet van wakker. We willen dat het een kinderfeest blijft en vestigen er geen aandacht op." De vzw Brugs Handelscentrum sponsort de intrede van de sint met 2.000 euro. Hoewel ook de wintermarkt in dat weekend opent, speelt het Handelscentrum dan nog geen kerstmuziek. "Wij vinden dat de intrede van de Sint deel uitmaakt van de winterse activiteiten in de stad", zegt Piet Vanderyse. "Uit respect voor dat feest draaien we pas kerstmuziek na die zondag." Wie de show in het Concertgebouw wil meepikken, betaalt zes euro. (BHT)