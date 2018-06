Piepjonge man opgepakt na handtasdiefstal 04 juni 2018

Een net 18 jaar geworden jongeman met Belgische nationaliteit werd zaterdag opgepakt nadat hij een handtasdiefstal pleegde in het centrum van Brugge. De man werd herkend door getuigen die zijn signalement doorgaven aan de politie. Die kon hem even later bij de kraag grijpen. De man verscheen gisteren bij de onderzoeksrechter die moet oordelen over zijn aanhouding. (JHM)