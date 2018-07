Picknick met frietjes langs Brugse Vesten GEEN GROOT TERRAS, DUS DEELT EETBOETIEK ROYAL PLAIDS UIT MATHIAS MARIËN

24 juli 2018

02u36 0 Brugge Een frituurbezoek was nog nooit zo gezellig: bij eetboetiek Royal in de Langestraat kan je nu je burgers en frietjes opeten langs de Brugse Vesten. Zaakvoerster Ann Van Waes stelt plaids ter beschikking zodat haar klanten kunnen picknicken. "Als kleine zelfstandige moet je nu eenmaal inventief zijn", lacht Ann.

In de schaduw van de bekende molen langs de vesten maken koppeltjes en gezinnen van hun frituurbezoek een heus diner met zicht op het water. Toeval is dat niet.





Op een boogscheut van de romantische setting deelt Ann Van Waes plaids uit aan klanten die hun bestelling komen ophalen. Hét perfecte alternatief voor een groot terras. "Het enige wat ik vraag is hun identiteitskaart of een waarborg van 10 euro. Anders heb ik na een paar dagen geen plaid meer over", glimlacht Ann, zaakvoerster van frituur en eetboetiek Royal.





Romantisch

Het initiatief kan met het aanhoudende zomerweer op steeds meer bijval rekenen. Zowel jonge koppeltjes als gezinnen maken gretig gebruik van de mogelijkheid een plaid te 'huren'.





"Als kleine zelfstandige moet je nu eenmaal inventief zijn en blijven ondernemen", verklaart Ann haar idee. In het verleden haalde de uitbaatster al het nieuws als 'de gezondste frituur van Vlaanderen' door haar groot aanbod voor vegetariërs. "Ook bij slecht weer is er trouwens een alternatief. Dan kunnen klanten die liever op café hun frietjes opeten terecht bij biercafé Bauhaus even verderop." Voorlopig lijkt het erop dat het slechte weer nog even zal uitblijven en het overgrote deel van de frietliefhebbers zullen stoppen aan de Brugse Vesten. Een plaats die sowieso al geliefd is voor een tussenstop of gezellige babbel onder vrienden. "Het idee is echt een succes", gaat Van Waes verder. "De plaids krijgen steeds meer bekendheid en dat valt op. Enkele dagen geleden had ik er geen enkele meer op overschot. Dat betekent dat er op dat moment een tiental groepjes samen zat te eten aan de Vesten met een plaid van mij. Fantastisch toch? Het is nu eenmaal een heel romantische plaats."





Ook pastasalade

Enkele weken geleden bij het lanceren van de plaids kleurde het decor evenwel nog groen.





De jongste tijd kreunen ook de Vesten onder de aanhoudende droogte. "Het gras is helaas erg dor geworden", knipoogt Ann. Een hindernis lijkt dat niet te zijn. Het heeft er alle schijn van dat er deze zomer nog heel wat plaids zullen uitgedeeld worden.





"Voor de geïnteresseerden: wie het te warm vindt voor frietjes, kan altijd onze verse pastasalades proberen", besluit Ann Van Waes enthousiast.