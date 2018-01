Philippe Hallein nieuwe deken 26 januari 2018

Kannunik Philippe Hallein wordt vanaf 1 september benoemd tot deken in Brugge. Dat heeft bisschop Lode Aerts beslist. Hij neemt de plaats in van Jan Tilleman, die op dat moment eervol ontslag krijgt als deken in het decanaat Brugge en als pastoor van de eenheid Sint-Donatianus in Brugge. Philippe Hallein is momenteel president van het Grootseminarie. Hij wordt ook rector voor de priesteropleiding in het Brugse bisdom. (BHT)