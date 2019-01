Petitie voor Willy Lustenhouwerstraat afgegeven: stad wil meewerken Bart Huysentruyt

21 januari 2019

16u48 0 Brugge Leden van ‘Brugs is oltied schoane’ en dochter Marina Lapouter hebben maandag een petitie voor een Willy Lustenhouwerstraat afgegeven aan het Brugse stadsbestuur. Burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock (beiden CD&V) namen de bundel met 1.100 handtekeningen in ontvangst. “Een petitie kan zo’n voorstel een duwtje in de rug geven”, zegt De fauw.

Het zijn de dialectliefhebbers van ‘Brugs is oltied schoane’ die pleiten voor een straat die vernoemd wordt naar Willy Lustenhouwer. In 2020 is het precies honderd jaar geleden dat de conferencier en zanger werd geboren. “Het doet me plezier dat Willy, overleden in 1994, nog altijd niet is vergeten", zegt burgemeester Dirk De fauw. “Zijn oeuvre behoort tot het cultureel erfgoed van onze stad. Ik steun dus de vraag om een straat naar hem te noemen, maar die beslissing ligt niet alleen in onze handen. De stedelijke commissie voor Toponymie en Straatnamen moet zich daarover buigen. Er wordt doorgaans voorkeur gegeven aan een oude plaatsnaam die verbonden is aan de omgeving van de nieuwe straat.” Maar, zegt De fauw, er is hoop: “De naam van Willy Lustenhouwer prijkt al enkele jaren op het lijstje van mogelijke straatnamen. Een petitie zoals deze kan een duwtje in de rug geven.”