Petitie voor meer parking aan Koolkerkse Steenweg 11 april 2018

02u33 0 Brugge Er is een petitie gestart voor meer parking in de buurt van de Koolkerkse Steenweg in Brugge.

Vooral in het eerste deel, dicht bij enkele handelszaken zoals slagerij Jozef & Els, is er een nijpend parkeertekort. "Niet alleen voor klanten, maar ook voor mensen die in de buurt wonen", zegt slager Jozef Vanbelle. "Mensen die in de Koolkerkse Steenweg wonen, parkeren bovendien liever hun wagen in een van de aanpalende straten omdat hun straat zo nauw is. Wagens en zeker bussen kunnen elkaar niet of nauwelijks kruisen." Dat beaamt ook Robert Daneels, die online een petitie startte. "Het is geen probleem van vandaag. Wij kaarten de situatie al langer aan. Er is ooit een plan geweest om een buurtparking te creëren, maar daar horen we niets meer van."





Alternatief klaar

Oppositiepartij Open Vld Plus schaart zich achter de bewoners en heeft een alternatief klaar. "Aan huisnummer 44 ligt nog een stukje terrein dat aansluit op de Noorweegse Kaai", zeggen raadslid Jasper Pillen en lijsttrekker Mercedes Van Volcem. "Hier zou je een perfecte oplossing voor zowel bewoners als bezoekers aan de handelszaken kunnen creëren. De inrit zou zich dan langs de Koolkerkse Steenweg bevinden, uitrijden kan dan via de Noorweegse Kaai. Zo'n kleine parking zou hier niemand tot hinder zijn." Volgens het stadsbestuur wordt eerst de Koolkerkse Steenweg aangelegd en zal daarna gekeken worden of er nog extra parking kan aangelegd worden.





(BHT)