Petitie in de maak voor veiligere boswijk 30 maart 2018

02u48 0 Brugge Bewoners van de zogenaamde boswijk in Sint-Michiels, geprangd tussen de Koning Albert I-laan en Torhoutse Steenweg, zijn van plan om een petitie te starten voor een veiligere ontsluiting van de wijk.

Dat doen ze op initiatief van Chris Marain, die in de wijk woont en kandidaat is op de Open Vld Plus-lijst. "Wie de wijk op drukke momenten wil verlaten richting Koning Albert I-laan geraakt er nauwelijks weg. Op dat drukke kruispunt zouden een rondpunt of verkeerslichten soelaas kunnen brengen. Hetzelfde probleem, al is het iets minder, richting de Torhoutse Steenweg." Marain kaart ook de fiets- en busverbinding richting station aan. "Er zijn dagelijks slechts vier bussen die in de buurt richting station rijden en dat op onhandige uren. Dat zou beter moeten. Ook voor fietsers is het gevaarlijk. De fietsersbruggen, verderop aan de N31, nodigen nochtans uit om veilig richting station te rijden, maar aan deze kant van de Koning Albert I-laan kan het veel beter."





(BHT)