Petit Bruges verwent veganisten 24 maart 2018

02u39 0 Brugge In de Sint-Amandsstraat in Brugge, tussen de Markt en de Geldmuntstraat, is zopas het nieuwe restaurant Petit Bruges geopend.

Achter de potten staat Christian Timm, een Duitse chef-kok die al ervaring opdeed in Mexico, Canada en Nederland. Hij serveert een mengelmoes aan vis- en vleesgerechten, maar heeft bijzondere aandacht voor de veganistische keuken. "Vaak kunnen veganisten op restaurant niks anders dan salades krijgen. Wij zorgen voor meerdere alternatieven. Zo is er de Thai Aubergine, met een zoetzure toets en rijst of een vegetarische roomsaus met pasta", vertelt Heidi Lecomte, die in het verleden al een restaurant had in Brugge en nu Petit Bruges achter de schermen leidt.





De zaak is op dinsdag en zondagavond gesloten. (BHT)