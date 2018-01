Peter Vermeersch overleden 02u42 0

In ons artikel van maandag over het overlijden van de Brugse auteur Peter Vermeersch sloop een vergissing. Niet de 45-jarige auteur van het boek Ex is overleden, maar wel zijn naamgenoot die 'Het slijk der zinnen' schreef. Dat is een werk over de porno-industrie in België. Peter Vermeersch, geboren in Oostende, overleed dit weekend in zijn slaap. Hij werd pas 54 jaar. Onze welgemeende excuses voor deze verwarring. (BHT)