Personenwagen rijdt zich vast op bloembak in Azorenstraat MMB

17 december 2018

16u32 0

Opvallend zicht maandagmiddag in de Azorenstraat in Zeebrugge. De bestuurder van een personenwagen schatte de verkeerssituatie verkeerd in en botste pardoes op een bloembak die langs de rijbaan staat opgesteld. Dat gebeurde net op een verkeersdrempel. De chauffeur kon geen kant meer op en er zat dan ook niks anders op dan de auto te laten weghalen van de bloembak. Een takelwagen kwam het gehavende voertuig oppikken. Gewonden vielen er evenwel niet. In de buurt laten ze al langer verstaan dat ze geen voorstander zijn van de volgens hen gevaarlijke bloembakken langs de weg.