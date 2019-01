Personeelswissel bij Communicatiedienst: burgemeester haalt woordvoerder Moenaert terug Bart Huysentruyt

17 januari 2019

15u18 0 Brugge Het nieuwe stadsbestuur van Brugge voert een opmerkelijke personeelswissel door in haar communicatiedienst. Greet Verleye keert terug als diensthoofd, nadat ze onder Renaat Landuyt opzij werd geschoven.

Het is onder aanvoering van de nieuwe CD&V-burgemeester Dirk De fauw dat de communicatiedienst weer aangepast wordt. Jonathan Nowakowksi, de huidige coördinator van de dienst Communicatie en Citymarketing wordt voortaan lid van de directie van Musea Brugge. Samen met Hubert De Witte staat Jonathan in voor de zakelijke leiding van de musea en hun infrastructuurprojecten. Sinds 2015 heeft Jonathan de communicatie van Stad Brugge geleid, waarbij hij onder andere instond voor een vlotte fusie tussen de perswerking en de communicatie naar de burger. Hij wordt opgevolgd door Greet Verleye, die van 1995 tot 2015 diensthoofd Pers en Publicaties was. Zij was de vaste woordvoerder van toenmalig burgemeester Patrick Moenaert, ook al van CD&V. Na een periode als zelfstandige keert Verleye nu dus terug naar haar oude stek.