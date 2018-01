Personeelstekort van 10 procent, maar alcoholcontroles blijven 02u41 3 Brugge De politie van Brugge krijgt er in 2018 minstens acht nieuwe krachten bij. Toch blijft het personeelstekort groot. Op dit moment zijn er 381 mensen in dienst, wat neerkomt op een tekort van 38 politiemensen. Omgerekend zo'n 10 procent. Opvallend: in 2017 draaiden de agenten alles samen 47.000 overuren. "Daar moet iets aan veranderen. Agenten moeten in de best mogelijke omstandigheden hun werk kunnen doen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

De cijfers uit het personeelsbestand doen de wenkbrauwen fronsen. Concreet heeft de lokale politie van Brugge een tekort van één commissaris, 14 hoofdinspecteurs en 23 inspecteurs. Ondanks de acht geplande nieuwe aanwervingen in 2018 blijft het tekort dus groot. Dat vertaalt zich ook in het aantal overuren: ruim 47.000 in totaal in 2017. Allesbehalve een gezonde situatie binnen een politiekorps. "Agenten leveren het beste werk voor de bevolking als de balans werk-leven in evenwicht is. Door het grote aantal overuren, veroorzaakt door het personeelstekort, zit de verhouding nu wat scheef", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Grootste probleem is het vinden van geschikte kandidaten. Dat vertaalt zich ook op nationaal vlak.





Burgerparticipatie

Om de werkdruk leefbaar te houden wordt steeds meer gekeken richting burgerparticipatie. "Burgers kunnen betrokken worden zoals reeds gebeurt met de BIN-netwerken en de participatie van organisatoren van evenementen op de openbare weg zoals signaalgevers", gaat Van Nuffel verder. Op veiligheid wordt alvast niet ingeboet. Mensen die hopen in Brugge te ontsnappen aan een alcoholcontrole, zijn eraan voor de moeite. "Ondanks het tekort aan politiemensen wordt er uiteraard niet ingeboet op de BOB-controles. Die loopt nog tot eind januari zoals gepland. Al zijn er nu meer kleinere mobiele controles op diverse onverwachte tijdstippen", besluit de korpschef. (MMB)