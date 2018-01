Personeelsdienst neemt intrek in Brugs Vrije 02u45 0 Benny Proot Gisteren pakten de medewerkers van de personeelsdienst al hun spullen.

De diensten Personeel en Organisatie van de stad Brugge zijn momenteel volop bezig met verhuizen. Ze nemen immers hun intrek in 't Brugs Vrije, waar ze de vrijgekomen ruimte van de dienst Bevolking overnemen.





De dienst zat tot voor kort in de Ridderstraat, maar dat gebouw wordt door de stad verkocht. "Aan de balie kan de stadsmedewerker vragen stellen over hospitalisatieverzekering, trein- of busabonnement of selectie- en aanwervingsprocedures", zegt schepen van Personeel Minou Esquenet (CD&V). Elke medewerker heeft er een eigen locker en beschikt over een eigen laptop en headset. De verhuizing vindt vandaag en morgen nog plaats. Vanaf donderdag is de dienst weer bereikbaar. (BHT)