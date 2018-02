Personeel houdt Carrefour vandaag dicht ONGERUSTE WERKNEMERS VOEREN ACTIE AAN INGANG MATHIAS MARIËN

28 februari 2018

02u42 0 Brugge Het personeel van Carrefour Sint-Kruis legt vandaag het werk neer omwille van de aanhoudende onzekerheid. "Voorlopig blijft het bij één dag sluiting", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools. De werknemers stellen zich bovendien vragen over een investering van Carrefour België in de nabijgelegen vestiging in winkelcentrum B-Park.

Klanten van de Hypermarkt langs de Maalsesteenweg zullen vandaag voor een gesloten deur blijven staan. De voorbije weken hing een staking al verscheidene keren in de lucht. Nu wordt voor het eerst écht actie ondernomen. De reden valt niet ver te zoeken: door de herstructurering verdwijnen in Sint-Kruis 28 jobs.





Ook de winkeloppervlakte zou meer dan halveren. "We hebben verscheidene gesprekken gehad met de nationale directie. Er kwam nooit schot in de zaak. Na een personeelsvergadering hebben we beslist om te staken en de winkel te sluiten", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools, die zelf al 32 jaar in de winkel werkt.





Thuisblijven doet het personeel deze ochtend niet. Aan de ingang van de winkel zal een stakingspiket opgezet worden. De klanten zullen op die manier nogmaals met hun neus op de feiten gedrukt worden. Eerder legde het personeel al een petitie aan alle kassa's in de winkel. Die werd massaal getekend door de klanten.





Compensatie

Een ander pijnpunt is het nieuws dat Carrefour België wel een fikse som investeert in de vestiging aan het winkelcentrum B-Park aan de Blankenbergse Steenweg. Ook daar is een Hypermarkt, die in het verleden al het voortbestaan van de winkel in Sint-Kruis bedreigde. Het geld dient volgens Carrefour als compensatie voor een eerder 'commercieel nadeel'. Details daarover zijn niet bekend. De beslissing valt in slechte aarde bij het personeel in Sint-Kruis. "We voelen ons als winkel geviseerd. Het enige dat we vragen, is dat alle winkels op gelijke voet behandeld worden. Er zijn dus wat vragen over die investeringen daar", aldus Tristan Cools.





Vanaf donderdag zal de Carrefour in Sint-Kruis opnieuw de deuren openen.