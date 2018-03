Personeel geëvacueerd na brandje bij metaalverwerkings-bedrijf 23 maart 2018

02u40 0

Het personeel van metaalverwerkingsbedrijf Slabinck in Ten Briele in Sint-Michiels, bij Brugge, is gisterennamiddag kortstondig geëvacueerd na een brandje.





Even na 13.30 uur vatte een automatische lasmachine in het bedrijf vuur. Het automatisch blussysteem deed onmiddellijk z'n werk en kon de vlammen doven. Het bedrijf nam geen enkel risico, omdat er enkele stikstoftanks in de buurt van de machine stonden. Een honderdtal personeelsleden werden uit voorzorg geëvacueerd en ook de brandweerposten van Oostkamp en Brugge kwamen ter plaatse. Uiteindelijk moesten zij amper tussenkomen. Het personeel kon na een klein halfuurtje opnieuw aan het werk.





(SDVO)