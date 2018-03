Personeel Carrefour legt het werk neer 01 maart 2018

02u45 0 Brugge Het personeel van Carrefour Sint-Kruis heeft gisteren zoals aangekondigd het werk neergelegd. Aan de ingang van de winkel stond een stakingspiket opgesteld.

Van 's ochtends vroeg kwamen een dertigtal werknemers opdagen. Ze protesteren tegen de beslissing van Carrefour België om de Hypermarkt langs de Maalsesteenweg om te vormen tot een gewone supermarkt. Dat zou 28 mensen hun baan kosten. Ook de berichten alsof de nationale directie heel wat geld pompt in Carrefour B-Park én die winkel verlieslatend zou zijn, schoot bij het personeel in het verkeerde keelgat. Bij Carrefour België ontkennen ze dat. "Die berichtgeving is totaal verkeerd. Het is jammer dat sommige werknemers zich daarop baseren om te staken. Bovendien is de winkel in het B-Park wél rendabel", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. Vandaag gaat de winkel in Sint-Kruis gewoon weer open. (MMB)