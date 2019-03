Personeel Brugse rechtbank houdt stiptheidsactie voor meer middelen: “Water sijpelt soms binnen en we zijn onderbezet” Siebe De Voogt

20 maart 2019

14u39 0 Brugge Het personeel van de rechtbank in Brugge heeft woensdagmiddag een halfuur het werk neergelegd. Met hun stiptheidsactie willen ze meer middelen en mensen bekomen. “We zijn onderbezet en dit gebouw is dringend aan hernieuwing toe.”

Net als op vele andere plaatsen in België legde ook het personeel uit de Brugse rechtbank woensdsag om 11.30 uur het werk neer. Zo’n 100 mensen verzamelden voor het gerechtsgebouw en werden daar toegesproken door afdelingsvoorzitter Wim De Backer. Ook een tiental rechters steunden de actie. “Wij willen een signaal uitsturen naar de toekomstige regering”, stelt De Backer. “Al jaren kampen we met een tekort aan middelen en mensen. Het gaat dan niet enkel om griffiers, maar ook medewerkers op alle niveaus. Het parket, bijvoorbeeld, heeft momenteel slechts een bezetting van 72 procent. Wij vragen van de toekomstige minister van Justitie structurele oplossingen.”

Naast de onderbezetting van het personeel is volgens de afdelingsvoorzitter ook het gerechtsgebouw in Brugge aan vernieuwing toe. “Het water sijpelt op sommige plaatsen binnen. Verschillende vensters zijn ook verrot, waardoor het soms binnen waait. Het gebouw doorstaat niet langer de tand des tijds. Steeds meer hebben we ook ICT-problemen. Zo werkten de printers hier vorige week enkele dagen niet.” Koen Geens (CD&V) verbond, niet toevallig vandaag, een eventuele tweede ambtstermijn als minister van Justitie aan een forse injectie van 750 miljoen euro in het gerechtelijk apparaat. “Zonder wordt ik niet opnieuw minister”, stelde hij.