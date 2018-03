Personeel Bombardier naar huis 29 maart 2018

02u41 0

Het personeel van trein- en trambouwer Bombardier is gisteren, net na de middag, naar huis vertrokken. Dat gebeurde na een mededeling van de directie.





Er was 's morgens overleg tussen vakbonden en directie, waarna ook het personeel werd toegesproken. Er is nog geen beslissing genomen over de toewijzing van 175 trams voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Dat order is door Bombardier binnengehaald, maar de hoofddirectie in Canada zou liever hebben dat die trams in Wenen worden gemaakt en dus niet in Brugge.





Dat snappen ze in Brugge niet. "Het is ook onbegrijpelijk", zegt Steven Bogaert van vakbond ACV. "De trams zijn voor ons land bedoeld, maar zouden in Oostenrijk worden gemaakt. Een nieuwe klap voor ons bedrijf." Eerder deze week waren er al prikacties. De druk wordt nu opgevoerd. In Brugge is er nog werk tot 2021, maar de toekomst oogt nog steeds onzeker.





Vandaag gaat het personeel normaal weer aan het werk. De vakbonden sluiten niet uit dat er nog acties volgen. (BHT)